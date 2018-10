" Wo legen wir ihn hin, den kleinen Märtyrer, der aus der Wärme und Weichheit des Leibes kommt? Auf die Waage! Hart, eiskalt, metallen ", schreibt Frédérick Leboyer, Frauenarzt in Paris, in seinem Buch "Geburt ohne Gewalt" (1974).

Leboyer fordert, Neugeborene nicht länger in grelles Neonlicht zu zerren und mit lauten Stimmen und Geräuschen zu verschrecken. Auch solle das Baby auf dem Bauch der Mutter entspannen dürfen. Er will Kindern so sanft wie möglich auf die Welt helfen und erneuert mit seinen Ideen die Geburtshilfe.