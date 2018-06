Ob Heißluftballon, Segelboot oder Solarauto: Einmal die Erde zu umrunden ist ein Menschheitstraum seit der Entdeckung der Welt. Der britische Läufer Robert Garside versucht es zu Fuß.

Nach fünfeinhalb Jahren ist Garside wieder am Ausgangspunkt. 29 Länder und sechs Kontinente hat er da durchwandert und durchlaufen, 60.000 Kilometer sind es insgesamt. Mit seinem Gang um die Welt will er in die Geschichtsbücher eingehen. Dass es anders kommt, daran ist nicht zuletzt die Presse schuld.