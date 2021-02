Coming-out für 80.000 Pfund

Fashanu wird von Mannschaft zu Mannschaft weitergereicht, findet aber verletzungsgeplagt nicht mehr zu seiner Form. Bei mehreren Clubs in Nordamerika versucht er einen Neuanfang. Er wird Mitglied einer christlichen Sekte und schwört öffentlich sexueller Lust ab. Gleichzeitig jedoch betreibt er eine Schwulenbar in Los Angeles.

1989 kehrt Justin Fashanu in die Premier League zurück und entscheidet sich zur Flucht nach vorn. Gegen den Rat seines Bruders verkauft er dem Boulevardblatt "The Sun" für 80.000 Pfund sein Coming-out. Im Oktober 1990 erscheint sein Foto mit der Schlagzeile: " Eine Million Pfund teurer Fußballstar: 'Ich bin schwul! ".

In den Tod getrieben

Als Fashanu zugibt, einige reißerische Berichte über Sex mit Prominenten erfunden zu haben, wenden sich selbst enge Freunde von ihm ab. Der gefallene Star beginnt wieder eine Irrfahrt mit etlichen Kurz-Engagements und weicht erneut in die USA aus. Als Trainer in Maryland wird er 1998 von einem 17-Jährigen der Vergewaltigung beschuldigt.

Nach einer Polizeibefragung taucht er in England unter und beschwört Freunden gegenüber seine Unschuld. Dann verbreitet sich die Meldung, Fashanu werde mit internationalem Haftbefehl gesucht. Einen Tag später, am 2. Mai 1998, erhängt sich der 37-Jährige in einer Londoner Garage. Kurz darauf erweist sich die Meldung über den Haftbefehl als falsch.