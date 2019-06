Vorbild ist die US-Filmwirtschaft

Im Juni 1949 übergeben die Alliierten den Job an die Deutschen. Schon länger treffen sich Vertreter der Filmwirtschaft regelmäßig und beraten, wie sie " die Sauberkeit in ihrem Haus " gewährleisten können. Eine Zensur soll nicht stattfinden, das unterbindet ohnehin das gerade verabschiedete Grundgesetz.

Stattdessen orientiert man sich am US -amerikanischen Modell. "Es gab in den USA tatsächlich eine Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, wo sich die großen Produktionsfirmen darauf verständigt hatten, was sie auf der Leinwand zeigen wollten und was nicht", sagt Historiker Jürgen Kniep.

Zusammenschluss mit öffentlicher Hand

Die deutschen Filmemacher wollen aber nicht die alleinige Verantwortung und holen die öffentliche Hand mit ins Boot. Unter anderen wirken Länder, Bund und Kirchen bei den " Grundsätzen zur Schaffung einer Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK)" mit.

Das Ergebnis: Sechs Prüfer – vier von Seiten des Films, zwei von öffentlicher Seite – schauen sich die Kinofilme an und bewerten sie hinsichtlich Sexualität, gesellschaftlicher Leitbilder, Politik, Religion, Gewalt, Kriminalität und Militarismus – den sieben Zensur-Motiven der FSK.