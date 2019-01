Nach Ende des Ersten Weltkriegs verkünden die Alliierten der deutschen Delegation in einem Eisenbahnwaggon im Wald von Compiègne die Bedingungen für einen Waffenstillstand. Hierzu gehören auch halbkreisförmige Brückenköpfe am rechten Rheinufer. Der französische Marschall Ferdinand Foch bestimmt einen Radius von jeweils 30 Kilometern. Mit dem Zirkel schlägt er die Halbkreise um Mainz und Koblenz.

Die alliierten Strategen übersehen allerdings, dass sich diese Halbkreise nur zum Teil überlappen. So bleibt ein kleines unbesetztes Gebiet zwischen Kaub und Lorch übrig, dessen Form an den Hals einer Weinflasche erinnert. " Wir wünschen, dass zwischen Bonn und Mainz wenigstens noch ein Streifen wirklichen deutschen Rheines verbleiben soll, frei von jedem welschen Einfluss ", telegrafiert der patriotische Lorcher Bürgermeister Edmund Pnischeck daraufhin an die deutsche Waffenstillstandskommission. Sein Wunsch findet Gehör.