"Zigarren" explodieren

Rintelen schart schnell eine Gruppe von Saboteuren um sich. Unter ihnen ist auch ein deutsch-amerikanischer Chemiker. Dessen Erfindung nennt Rintelen "Zigarre": eine Art Brandbombe in Stiftgröße.

Solche "Zigarren" werden an Bord von gegnerischen Schiffen platziert. Glaubt man Rintelens eigenen Aussagen, werden so viele Schiffe versenkt - immer auf hoher See und ohne Tote.

Sechs Jahre Haft

Rintelen plant auch Streiks von Arbeitern in Munitionsfabriken und Häfen. Er will die Revolution in Mexiko unterstützen, um so das US -Militär zu beschäftigen. Doch nach vier Monaten ist Schluss mit seiner Agententätigkeit.

Wegen Streitigkeiten mit seinem Vorgesetzten, dem Militärattaché Franz von Papen, wird er nach Berlin zurückbeordert. Doch auf dem Weg dorthin verhaften die Engländer von Rintelen und liefern ihn an die USA aus. Erst 1921 kehrt er nach Berlin zurück.

" Capitain von Rintelen "

Zunächst wird von Rintelen mit dem Eisernen Kreuz geehrt. Aber als er seine Sabotageakte öffentlich machen will, fällt er in Ungnade. Noch 1921 geht von Rintelen nach Großbritannien, wo er sich als "Captain von Rintelen" einen Namen macht.

Er schreibt, hält Vorträge und befreundet sich mit seinem früheren Gegner Sir Reginald Hall, dem Chef des Abwehrdienstes der britischen Marine. Im Zweiten Weltkrieg versucht von Rintelen mehrfach, die britische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Er will sogar für die Alliierten kämpfen, wird aber interniert. Er stirbt am 30. Mai 1949 in London.

Programmtipps:

Auf WDR 2 können Sie den Stichtag immer gegen 9.40 Uhr hören. Wiederholung: von Montag bis Samstag um 18.40 Uhr. Der Stichtag ist nach der Ausstrahlung als Podcast abrufbar.

"ZeitZeichen" auf WDR 5 (9.45 Uhr) und WDR 3 (17.45 Uhr) erinnert am 30. Mai 2019 ebenfalls an Franz von Rintelen. Auch das "ZeitZeichen" gibt es als Podcast.

Stichtag am 31.05.2019: Vor 160 Jahren: Big Ben ertönt mit Westminsterschlag erstmals vom Uhrturm.

Stand: 30.05.2019, 00:00