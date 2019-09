Der Sohn eines gräflichen Rats studiert an mehreren Universitäten Sprachen, Philosophie und promoviert zum Juristen. In Begleitung eines jungen Adligen geht Pastorius auf eine Bildungsreise durch Europa. " Danach ", sagt der Bamberger Historiker Mark Häberlein, " hätte ihm eigentlich eine glänzende Karriere bevorgestanden ."

Die Gründung von Germantown

Doch Pastorius verabscheut Luxus und Privilegien. Im Auftrag radikaler Pietisten in Frankfurt verlässt er Anfang 1683 seine Heimat und wandert als erster Deutscher nach Amerika aus. Auf einem Stück Land, das ihm der Quäker William Penn, der Gründer Pennsylvanias, überlässt, soll er die Gründung einer streng lutherischen Gemeinde vorbereiten.

In der Wildnis nahe der Stadt Philadelphia baut sich Pastorius eine schlichte Hütte und erwartet seine Auftraggeber. Doch die Frankfurter, die in der Neuen Welt ein Leben in stiller, gottgefälliger Eintracht führen wollten, kommen nicht. " Wahrscheinlich scheuten sie dann doch das Risiko und überlegten es sich anders ", so der Historiker Häberlin.

Historisches Germantown-Rathaus in Philadelphia

Stattdessen nimmt Franz Daniel Pastorius 13 Familien aus Krefeld in Empfang, allesamt verfolgte Quäker und Mennoniten. Ende 1683 gründen sie Germantown, die erste Kolonie deutscher Auswanderer in den späteren Vereinigten Staaten. Pastorius amtiert als Bürgermeister, Notar, Friedensrichter und Lehrer in einer Person.

Protest gegen die Sklaverei