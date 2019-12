Die Deutschen wollen heile Welt sehen

Der Film feiert am 16. Dezember 1954 Premiere. Neben dem Staraufgebot zeigt der Reeperbahn-Film üppige Kulissen, aufwändige Revue-Szenen und viele bekannte Seemannslieder. " Es ist ein interessanter Film, weil er sehr viel aussagt über die Mentalität der Deutschen in der Nachkriegszeit ", erklärt der Filmhistoriker Michael Töteberg.

Die Deutschen sind vergnügungshungrig und wollen die Gräueltaten der Nazizeit vergessen. So stürmen die Massen in die Kinos, nicht nur um ihre Filmhelden zu bewundern. " Sie wollten heile Welt sehen ", sagt Töteberg.

Am Ende geht alles gut aus

Hans Albers spielt den in die Jahre gekommenen Seemann Hannes Wedderkamp, der nach Hamburg zurückkehrt und sich zur Ruhe setzen will. Er trifft seinen alten Freund Pitter Breuer wieder, der ein erfolgloses Unterhaltungslokal auf der Reeperbahn betreibt.

Wedderkamp will aus dem schlecht laufenden Laden ein angesagtes Cabaret-Theater machen und unterstützt seinen Freund. Doch dann erfährt der Heimkehrer, dass Breuers Tochter Anni in Wahrheit seine eigene ist.

Am Ende lösen sich alle Probleme in Wohlgefallen auf. " Es gibt auch eine kleine Kriminalgeschichte, von der man eigentlich schon weiß, wie sie ausgehen wird. Das ist das Beruhigende an dem Film, dass wir wissen: Es wird schon gut werden ", sagt Michael Töteberg.

Programmtipps:

Auf WDR 2 können Sie den Stichtag immer gegen 9.40 Uhr hören. Wiederholung: von Montag bis Samstag um 18.40 Uhr. Der Stichtag ist nach der Ausstrahlung als Podcast abrufbar.

Stichtag am 17.12.2019: Vor 115 Jahren: Erstes Arbeitsamt öffnet in Köln

Stand: 16.12.2019, 00:00