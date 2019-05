Souveräner Start in die Bundesliga

Überall in Deutschland sind die Fans begeistert vom neuen Fußball-Oberhaus. Die Stadien laufen über, denn die Bundesliga bringt für Spieler und Zuschauer etwas völlig Neues: " Plötzlich konnte man im Westen den HSV erleben und im Süden Schalke 04 oder uns Kölner. Das gab es vorher alles nicht ", schwärmt die Klublegende Overath.

Wolfgang Overath (r.) in seinem ersten Bundesligajahr

Beim Auftaktsieg gegen Saarbrücken schießt der spätere Weltmeister das erste Bundesligator für die "Geißböcke". Ganz in Weiß wie Real Madrid lässt FC-Präsident Franz Kremer seine Elf spielen. Der mächtige Klub-Patriarch ist neben Bundestrainer Sepp Herberger die treibende Kraft bei der Einführung der Bundesliga.

Trainiert von Georg Knöpfle eilen die Kölner in der Startsaison von Sieg zu Sieg. 1,50 D-Mark müssen FC-Anhänger für einen Stehplatz im heimischen Stadion zahlen. Am 28. und drittletzten Spieltag – die Liga besteht anfangs aus 16 Mannschaften – empfängt Köln als souveräner Tabellenführer Borussia Dortmund, den amtierenden Meister.

Letzte Meisterfeier vor 40 Jahren

Die Borussen haben keine Chance - in einem furiosen Spiel sichert sich der 1. FC Köln den Premieren-Titel. In der 89. Minute trifft Jungstar Wolfgang Overath zum 5:2-Endstand und macht den Triumph perfekt. " Mit Fahnen und Spruchbändern wird der erste Meister der Bundesliga gefeiert" , berichtet der Hörfunkreporter.