Die koordinierte Arbeitsvermittlung beginnt in Deutschland am 17. Dezember 1894, und zwar in Köln. "Allgemeine Arbeitsnachweis-Anstalt" heißt die städtische Einrichtung damals. " Die Vermittlung der Arbeit erfolgt unentgeltlich und zwar in erster Linie für diejenigen Personen, welche in Köln ortsangehörig oder beschäftigungslos geworden sind und in Köln Arbeit suchen ", heißt es in feiner Sütterlinschrift in den Original-Unterlagen.