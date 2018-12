Riesige Holzarme mit Symbolen

Sie wird offiziell am 10. Dezember 1868 vor dem britischen Parlament eingeweiht. Ein Polizist bedient zwei riesige Holzarme mit entsprechenden Symbolen. Nachts leuchten rote und grüne Gaslampen, die allerdings mehrfach explodieren.

Ästhetisch ist die erste Verkehrsampel der Welt eine weithin sichtbare Augenweide. " Die Säule ist acht Meter hoch, der obere Teil spiralförmig gewunden ", vermeldet das Fachblatt "The Engineer" begeistert. " Die Seiten sind gotisch verziert, darüber ein reich geschmückter Lichtkasten mit einem Spitzdach, überragt von einem Abschluss in der Form einer Ananas ."

Intelligente Verkehrslenkung

In den 150 Jahren ihrer Entwicklung reift die Ampel zu einer intelligenten Form der Verkehrslenkung heran. Schon in den 1980er Jahren gibt es Exemplare, die zur Beschleunigung des Busverkehrs mit den Fahrzeugen kommunizieren können.

In Hamburg etwa zeigen Ampeln den Autofahrern an, in wie viel Sekunden sie grün bekommen. Ebenfalls in der Hansestadt wird erprobt, wie Ampeln zur Regelung eines autonom fahrenden Verkehrs funktionieren sein müssen.

Erhöht die Attraktivität des Autos