" Sie hat die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Weimar um 1800 mit nur rund 6.000 Einwohnern zum kulturellen Zentrum Deutschlands wurde ", erklärt Stadtführerin Renate Ragwitz. Anna Amalia ist es auch, die im sogenannten Grünen Schlösschen eine Bibliothek im Rokokostil bauen lässt, bis heute einer der schönsten Bibliothekssäle Deutschlands.

Auch ihre Untertanen dürfen die Bibliothek nutzen. " An zwei Tagen in der Woche wurde die Bibliothek geöffnet, nämlich an den Markttagen. Auch die Menschen aus der Umgebung sollten an der Bildung teilhaben und sich Bücher ausleihen können " sagt Annette Seemann.

Popstar am Weimarer Hof

Mit Anna Amalias Segen gelangt im Jahr 1775 ein Bürgerlicher nach Weimar, der weiter am Mythos arbeitet: Johann Wolfgang Goethe, ein aufstrebender Schriftsteller aus Frankfurt. Anna Amalias Sohn Carl August lädt ihn in die beschauliche Residenz am Flüsschen Ilm ein. " Sich solche begabten Leute an den Hof zu holen, war zu dieser Zeit in Mode gekommen ", erklärt Annette Seemann.