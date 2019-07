Plakatsäulen mit Innen-Urinal

Bis weit in die Neuzeit hinein liegt über Europas Städten ein infernalischer Gestank. Die Menschen verrichten ihr Geschäft ungeniert in aller Öffentlichkeit und waten auf den Straßen durch Kot und Urin. In Paris werden unter König Ludwig XV. (1715-1774) erstmals an einigen großen Straßenkreuzungen Pinkelgefäße aufgestellt.

Betuchtere können sich sitzend, umhüllt vom weiten Mantel eines Abort-Anbieters, in einen Eimer entleeren. Im beginnenden 19. Jahrhundert verlangt das wohlhabende Bürgertum nach Reinlichkeit vor seinen Häusern. Nicht zuletzt, weil die Wissenschaft inzwischen ungeregelt entsorgte Fäkalien als Brutstätte für Seuchen brandmarkt.

Im Juli 1834 gibt der Polizeipräfekt von Paris bekannt: " Ich habe versuchsweise auf dem Boulevard Montmartre und dem Boulevard des Italiens die Errichtung von Plakatsäulen mit Innen-Urinal-Ständen gestattet" . Denn es sind vor allem die jederzeit und allerorten urinierenden Männer, die in der schnell wachsenden Metropole unangenehm auffallen.

"Notdurft-Chalets" für Damen

Öffentliche Pissoirs heute: Erleichterung in der Plastikbox

So errichtet man vor 185 Jahren für die Wildpinkler in Paris die ersten öffentlichen Pissoirs. Niemand kann sich heute noch erinnern, warum die Urinale eine säulenartige Form im Stil muslimischer Minarette erhalten haben, mit " einer drohend in den Himmel ragenden Spitze oben drauf ", wie ein Zeitgenosse bemerkt.