Es ist schon eine ziemlich verwegene Idee, die Horst Schlichting Ende der 1960er-Jahre beharrlich verfolgt. In Düsseldorf will der Sportjournalist eine neue Bootsausstellung starten. Ausgerechnet im Binnenland NRW und in Konkurrenz zu den bereits bestehenden Messen für Wassersportler in Hamburg und in Friedrichshafen, kritisieren viele Skeptiker.