Hellseher, Wünschelrutengänger, Gedankenleser - Erik Jan Hanussen gilt in den 1920er Jahren als Meister des Okkulten. Er füllt Hallen in Europa und den USA . Selbst die Polizei bittet ihn um seine Dienste bei der Aufklärung von Verbrechen.

Geboren wird Hanussen am 2. Juni 1889 in Ottakring, einem Wiener Vorort. Mit 14 beendet er die Schule, verlässt das arme Elternhaus und landet beim Zirkus. Immer mehr interessiert ihn Telepathie: "Bekanntlich ist es möglich, durch Gedankenübertragung etwas zu erraten, wenn die Person, deren Gedanken man erraten will, konzentriert an das zu Erratende denkt."

Mit Tricks und Assistenten

Hanussen hat damit Erfolg - allerdings nicht dank übersinnlicher Fähigkeiten, sondern durch einen Trick: das sogenannte Muskellesen. "Das beruhte alles auf unwillkürlichen Muskelbewegungen und auf psychologischen Einschätzungen" , sagt Wilfried Kugel, Verfasser einer Hanussen-Biografie. Zudem hätten dessen Assistenten während der Veranstaltungspausen möglichst viel über das Publikum in Erfahrung gebracht.

Hanussen sieht in seinem Vorgehen nichts Verwerfliches: "Was ist Magie? Die Menschen in dem geliebten Glauben an das Wunderbare nicht zu stören, sondern zu bestärken." Er verdient damit Millionen, leistet sich teure Autos und eine Motorjacht, auf der er Orgien feiert.

Unterstützung für Hitler