Doch die Ausgaben der EWG explodieren, in den Lagerhallen türmen sich Berge aus Magermilchpulver. Die Politik muss handeln und beschließt eine Begrenzung der garantierten Abnahme von Milch. "Wir wollen die Produktion also so weit zurückführen, dass wir trotzdem mit ordentlichen Preisen für unsere Erzeuger eine Existenzsicherheit bieten" , verspricht der damalige Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz Kiechle ( CSU ).