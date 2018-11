Für die 29-jährige Wienerin ist es eine unbeschwerte Party an der Bar eines Fünf-Sterne-Hotels in Dubai. Irgendwann in dieser Nacht zum 1. Dezember 2013 folgt sie einem jungen Bankier aus dem Jemen in die Tiefgarage. Im Auto des Zufallsfreundes haben die beiden Sex – zunächst einvernehmlich.

Als die Frau das Rendezvous aber beenden will, wird sie von dem Mann brutal vergewaltigt. So schildert die junge Österreicherin das Ende jener Nacht, als sie bei der Polizei Anzeige erstattet. Der Jemenite bestreitet jede Gewaltanwendung. Daraufhin muss die Frau ihren Pass abgeben und wird festgenommen – wegen außerehelichen Geschlechtsverkehrs.