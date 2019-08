Erst platzt die Phiole, dann der Kragen

Die Angaben zu Caetanos Herkunft sind widersprüchlich. Gerichtsakten zufolge wird er um 1670 als Bauernkind in der Nähe von Neapel geboren, andere Quellen machen ihn zum Sohn eines Engländers. Fest steht, dass er schon mit 18 Jahren wegen Falschmünzerei und Goldmacherei steckbrieflich gesucht wird, sein Revier nach Venedig und Verona verlegt, dort verhaftet und auf päpstliche Intervention wieder freigelassen wird – was nahelegt, dass er auch als Spion für den Klerus arbeitet. Als "Graf Ruggiero" kommt Caetano über Genua, Augsburg, Madrid und London 1696 schließlich nach Brüssel, wo er im Generalstatthalter der Spanischen Niederlande, dem bayerischen Kurfürsten Max Emanuel, einen Gönner findet. Denn der braucht Gold für seine Allmachtsphantasien.

In Brüssel kann sich Caetano Mätressen und Diener leisten. Immer wieder hält er den Kurfürsten hin. Erst fehlt ihm eine kostbare Essenz für sein Transmutationsmittel, die in der Ferne besorgt werden muss. Dann explodiert kurz vor dem angeblichen Erfolg eine Phiole und alles muss von vorn beginnen. Schließlich platzt dem Kurfürsten der Kragen. Caetano flieht, wird gefangen – und bekommt tatsächlich von Max Emanuel eine zweite Chance. 1697 erhält er sogar einen hohen Militärrang, um seine Abwerbung zu verhindern.

Tod in Flittergold