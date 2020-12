Nachbarländer als Vorbild

Als am 9. Dezember 1970 Ärzte in Frankfurt am Main die Deutsche Rheuma-Liga gründen, ist die Lage für Rheumakranke desolat: Es gibt kaum Rheumatologen und nur wenige Medikamente und Therapien. Zudem hinkt die Bundesrepublik hinterher: In der Schweiz gibt es bereits seit 1958 eine Rheuma-Liga.

Auch in Ländern wie Holland, Dänemark und Norwegen ist die Versorgung chronisch Kranker schon besser ausgebaut: Krankengymnasten kommen nach Hause, aber auch Nachbarschaftsnetzwerke unterstützen die Patienten im Alltag. Diese Modelle sind Vorbilder für die Deutsche Rheuma-Liga.

Bewegung ist die beste Medizin

Heute gibt es in fast jeder größeren deutschen Stadt Selbsthilfegruppen. Die Rheuma-Liga veranstaltet Infoabende und betreibt ein kostenfreies Servicetelefon. Obwohl es mittlerweile eine Reihe von Medikamenten gibt, gilt weiterhin: Trotz der Schmerzen sollen Rheumatiker sich vor allem bewegen.

Die Rheuma-Liga ruft deshalb von Anfang an Bewegungsgruppen ins Leben. Daraus ist das sogenannte Funktionstraining geworden - als Trockengymnastik oder auch im Therapiebad bei mindestens 30 Grad warmem Wasser. Der Verein mit Sitz in Bonn macht auch Druck auf die Politik - zum Beispiel, wenn Hilfen für chronisch Kranke gestrichen werden sollen.