Wer mit der Bahn unterwegs ist, braucht starke Nerven. Immer wieder gibt es Verspätungen und Zugausfälle. "Die aktuelle Situation zeigt, wie breit und tief unsere operativen Schwächen gehen" , schreibt Bahnchef Richard Lutz im September 2018 in einem Brief an die Führungskräfte des Unternehmens.

Dabei sollte alles besser werden mit der Bahnreform, die im Dezember 1993 vom Bundestag beschlossen wurde. Ihr Ziel: mehr Verkehr auf die Schiene bringen und den Bundeshaushalt entlasten.