Spitze Feder, große Nase

Geboren wird Cyrano de Bergerac am 6. März 1619 als Hector Savinien de Cyrano in Paris. Über sein Leben ist nur wenig bekannt; eine ausgeprägte Nase besitzt er aber wohl tatsächlich. Sein Großvater hatte sich in den Adelsstand eingekauft, Cyrano lebt zunächst als Dandy. Als das Geld knapper wird, muss er in das berüchtigte Garderegiment der Gascogner eintreten. Dort erwirbt er sich wohl auch den Ruf, ein Haudegen zu sein. Dieses Bild zeichnen auch die von Cyrano überlieferten Briefe, in denen der Verfasser seinen Gegner mit derb-beleidigenden Worten angeht.

Cyranos Pamphlete etwa auf den Schriftstellerkollegen Charles Coypeau d'Assoucy sind voll Zorn und beißendem Spott (" Sie Krätze am Steiß der Natur "). Seine Liebesbriefe hingegen sind voll schmalziger Hingabe. Anders als bei den Cyranos in Drama und Film gehen derartige poetische Ergüsse aber an diverse Damen.

Pionier der Science-Fiction -Literatur

Als Schriftsteller hinterlässt Cyrano neben seinen literarischen Briefen zwei Dramen sowie zwei Romane, die aber erst nach seinem Tod erscheinen. Mit "Die Reise zum Mond" (1657) und die fragmentarische "Reise zur Sonne" (1662) erweist er sich als Pionier der Science-Fiction-Literatur.

1654 wird Cyrano von einem herabfallenden Balken in einem Palast getroffen - ob Unfall oder Mordanschlag bleibt ungeklärt. Ein Jahr später stirbt er im Alter von 36 Jahren in Sannois: vielleicht an den Folgen seiner Verletzungen, vielleicht an der Syphilis.