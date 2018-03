Artenschutz durch Handelskontrolle

Seit über 40 Jahren überwacht der Zoll, welche Pflanzen und Tiere – tot oder lebendig - nach Deutschland gebracht werden. Wer bei der Einfuhr bedrohter Arten erwischt wird, muss mit hohen Geldbußen oder sogar Gefängnis rechnen. Die Grundlage dafür liefert das Artenschutzübereinkommen "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora", kurz CITES .