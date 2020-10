Subtiler Komiker, brillanter Schauspieler, Autor und Regisseur: All das ist Charlie Chaplin in Personalunion. Aber lange Zeit bleibt er ein Stummfilmstar. 1936 ist seine Stimme am Ende seiner Kapitalismuskritik "Modern Times" erstmals in einem Nonsens-Song zu hören.

Nach 26 Jahren im Geschäft und 82 abgedrehten Filmen hält Chaplin erstmals in "Der große Diktator" eine Rede. Und wieder in einer Phantasiesprache, die als "Hynkel-Deutsch" in die Filmgeschichte eingeht.