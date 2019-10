Der ersten Einladung der Bundespressekonferenz folgen Kanzler Adenauer und Wirtschaftsminister Ludwig Erhard ( CDU ). Doch nicht nur Regierungsvertreter stehen den Journalisten Rede und Antwort. Zu den Gästen der Bundespressekonferenz gehören auch Vertreter der Opposition, Gewerkschafter, Wissenschaftler, Kirchenvertreter oder Sozialverbände.

Entscheidend für eine Einladung ist das bundesweite öffentliche Interesse eines Themas. Damit ist die Bundespressekonferenz international einmalig: In keinem anderen Land organisieren Journalisten Pressekonferenzen mit den maßgeblichen Persönlichkeiten selbst.

Verein mit rund 900 Mitgliedern

So müssen sich also auch Regierungssprecher wie Steffen Seibert an die Spielregeln halten, die ihnen Journalisten auferlegen: "Wir können nicht aussuchen, wer die Fragen stellt. Wir können nicht sagen, so jetzt haben wir genug, wir müssten jetzt nach Hause. Sondern die Sache läuft, so lange der leitende Journalist sie nicht abpfeift."

Mindestens drei Mal pro Woche lädt die Bundespressekonferenz Politiker oder Sprecher ein. 1999 verlegt die BPK , zu der rund 900 Parlamentskorrespondenten gehören, ihren Hauptsitz nach Berlin, Bonn wird zur Außenstelle.

Programmtipps:

Auf WDR 2 können Sie den Stichtag immer gegen 9.40 Uhr hören. Wiederholung: von Montag bis Samstag um 18.40 Uhr. Der Stichtag ist nach der Ausstrahlung als Podcast abrufbar.

Stichtag am 12.10.2019: Vor 20 Jahren: Bevölkerung der Erde erreicht sechs Milliarden

Stand: 11.10.2019, 00:00