Zusammenarbeit mit Fassbinder

Fassbinder habe gewagt, was noch keiner gewagt habe: "mich in einer Hauptrolle, einer ernsten Rolle rauszustellen" . Im Film "Angst essen Seele auf" von 1973 spielt sie eine verwitwete Putzfrau, die sich in einen gut 20 Jahre jüngeren "Gastarbeiter" aus Marokko verliebt.

Dadurch habe ihre Karriere eine "ungeheure" Wendung erlebt, so Mira. "Ich war auf einmal eine Schauspielerin." Sie wird bei den Filmfestspielen in Cannes gefeiert und erhält zudem den Deutschen Filmpreis.

Noch im hohen Alter auf Tour

Ihren nächsten großen Publikumserfolg hat sie im Fernsehen. 14 Jahre lang unterhält sie ab 1978 die Zuschauer als dickköpfige Oma Färber in der ARD -Serie "Drei Damen vom Grill".

Mira, die fünf Mal heiratet, sagt immer "Ja" zum Leben. Noch im hohen Alter wirft sie sich die Federboa um und schminkt sich knallrote Lippen. Zusammen mit ihren Freundinnen Evelyn Künneke und Helen Vita tourt sie ab 1997 durch Deutschland - selbstironisch als "Die drei alten Schachteln".

Am 8. März 2005 stirbt Brigitte Mira mit 94 Jahren in Berlin.

