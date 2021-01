Am wirkungsvollsten vermittelt man Informationen, wenn man sie in eine spannende Geschichte packt - wie etwa die von "Wagners Geständnis“. Genau recherchiert erzählt sie von dem früheren SS -Schergen Hans-Georg Wagner.

Wegen seiner Beteiligung an der Ermordung von Juden im Vernichtungslager Treblinka ist Wagner in Venezuela untergetaucht – getarnt als gläubiger Jude. "Wagners Geständnis" ist die erste Film-Dokumentation aus der Reihe "Die Story", die das Erste am 4. Januar 2001 ausstrahlt. Zuvor liefen die investigativen Reportagen bereits ein Jahr im WDR -Fernsehen.