Diplomat der UdSSR

Der Sohn eines Kleinbauern legt eine steile Karriere hin: Er tritt 1931 in die KPdSU ein, studiert in Minsk und erwirbt dort sein Diplom als Agrarökonom. Danach macht er seinen Doktor an der Akademie der Wissenschaften in Moskau mit einer Arbeit über die Wirtschaftspolitik der USA .

Als Amerika-Experte tritt Gromyko 1939 in den diplomatischen Dienst der UdSSR ein. Vier Jahre später schickt ihn Moskau als Botschafter nach Washington. 1946 wird er Vertreter der Sowjetunion im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

"Warme menschliche Züge"