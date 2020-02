Sozial verträglich leben lernen

Es kommt zum Bruch. Adler verlässt den Arbeitskreis. Von 1912 an lehrt er unter anderem am pädagogischen Institut der Stadt Wien. In Vorlesungen und öffentlichen Seminare vermittelt Adler die Ziele einer Psychotherapie aus seiner Sicht.

Es komme darauf an, den unbewussten "Lebensplan" eines Patienten zu entdecken, seine Art, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Wichtig sei es, das "Gemeinschaftsgefühl" des Patienten zu fördern, damit er eine sozial verträglichere Lebensführung lerne.

Die Funktion von Symptomen verstehen

Adlers Überlegung: Wenn ich verstehe, wie ich mich selbst blockiere, dann kann ich es angehen und verändern. Er will den Menschen helfen, aus prekären Situationen herauszukommen.

Darum habe Adler unangenehme Fragen gestellt, sagt der Psychologe Markus Jensch: "Wozu ist ein Symptom nützlich? Wozu ist es gut?" Adler stelle den Nutzen eines Symptoms in den Vordergrund - nicht den Schaden, der dahinterstehe.

Professur in New York

Ende 1926 geht Adler für Gastvorlesungen in die USA . 1932 übernimmt er in New York eine Professur an der medizinischen Fakultät. Fünf Jahre später kehrt Adler für eine Vortragsreise nach Europa zurück.

Dort endet seine Karriere unerwartet: Am 28. Mai 1937 stirbt Alfred Adler nach einer Herzattacke im schottischen Aberdeen.

