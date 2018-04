Flüssige Berge und das Gefühl, Teil einer Musik zu sein, aber auch: sich selbst sterben sehen oder ins Nichts fallen - solche Halluzinationen beschreiben Menschen unter dem Einfluss von LSD .

Am 16. April 1943 entdeckt der Schweizer Chemiker Albert Hofmann die halluzinogene Wirkung von Lysergsäurediethylamid, kurz LSD . Es ist der pure Zufall: Eigentlich forscht er an einem Kreislaufmittel. " Alles, was ich dachte, war bildlich da. War wunderschön, ich hatte mich hingelegt zu Hause und dann ist das langsam wieder abgeklungen, dieses merkwürdige Bilder-Sehen und das Beglückende ", schreibt er damals.

Keine Droge wirkt so intensiv auf das Bewusstsein wie LSD

Doch Glücksgefühle und Horrortrip liegen nahe beieinander, wie er einige Tage später bemerkt. " Furchtbar, weil ich das Gefühl hatte, ich sei schon in einer anderen Welt. Und ich wusste, ich habe eine junge Familie und jetzt musst du gehen, bist schon weg aus dieser schönen Welt. Also ein furchtbares quälendes Erleben. "

Keine Droge wirkt so intensiv auf das Bewusstsein wie LSD. Der Stoff aus der Retorte ähnelt natürlichen Halluzinogenen in Pilzen oder Kakteen.

Die US -Armee und die CIA interessieren sich sofort für die neue Superdroge aus der Schweiz: als Wahrheitsserum oder Kampfmittel. Doch bei Experimenten in den 1950er-Jahren erweist sich die Wirkung von LSD als unberechenbar.

LSD wird Teil der Popkultur