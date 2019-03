Anfang des 16. Jahrhunderts fällt das Multiplizieren und Dividieren selbst Wissenschaftlern schwer. Wer etwas zu kalkulieren hat, zieht einen der reisenden Rechenmeister zur Hilfe.

Für Gauner und Ganoven ist es ein Leichtes, Leute über den Tisch zu ziehen. Zumindest, bis Adam Riese das Geheimnis des Rechnens mit leicht verständlichen Lehrbüchern lüftet.

Erklärungen und Lösungen

In seinen Werken finden sich Textaufgaben wie: " Ein Zentner Wachs so da hat 100 Pfund, kost 15 Gulden, wie kommet ein Pfund so man zehn Gulden an Hundert gewinnen will. " Heute würde sich das so lesen: " Wenn 100 Pfund Wachs 15 Gulden kosten, wie teuer ist dann ein Pfund, wenn man zehn Prozent Rabatt bekommt? "

Zu den Aufgaben liefert Riese gleich didaktisch aufbereitete Erklärungen und die Lösungen mit. Schriftliches Rechnen kann nahezu jeder verstehen.