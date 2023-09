TuS Mondorf – Was Volleyball an der Schwelle zur 1. Liga bedeutet

Aller guten Dinge sind drei – vielleicht. Der TuS Mondorf startet am Samstag (16.09.2023, 20 Uhr) in die neue Saison der 2. Volleyball-Bundesliga. Und peilt den dritten Unterhaus-Meistertitel in Serie an. Was kurios ist, denn im Normalfall steigen Meister ja auf. Doch der Klub aus Niederkassel verzichtete zweimal: Die Auflagen des DVV waren nicht zu erfüllen.

Ein Problem, das auch in anderen Sportarten existiert. So gab 2020 Fußball-Regionalligist SV Rödinghausen bereits vor Saisonende den Verzicht auf den möglichen Aufstieg bekannt – und im Eishockey war zuletzt schon vor der DEL2-Finalserie klar, dass weder die Ravensburg Towerstars noch Bad Nauheim die Erstliga-Lizenz beantragen würden.

Mehrere Faktoren stehen Erstliga-Zukunft im Weg