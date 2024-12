Powervolleys Düren mit Arbeitssieg gegen Dachau

Die Powervolleys gewannen am Sonntag in eigener Halle mit 3:1-Sätzen (25:23, 25:20, 26:28, 25:16) und klettern damit in der Tabelle auf Rang sechs. Nach 14 Spielen stehen die Dürener bei 24 Punkten bei acht Siegen und sechs Niederlagen.