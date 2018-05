Rekordeuropameister Timo Boll und Tischtennis-Serienmeister Borussia Düsseldorf haben das dritte Triple geholt. Der Titelverteidiger feierte im Bundesliga-Finale in Frankfurt/Main durch ein 3:1 gegen die TTF Ochsenhausen die fünfte deutsche Meisterschaft in Serie und die 30. insgesamt.

Boll und Co. vollendeten damit nach den Erfolgen im Pokal und der Champions League die dritte perfekte Saison nach 2010 und 2011. " Wir sind heilfroh, dass es für uns noch einmal zum Titel gereicht hat ", sagte der Weltranglisten-Dritte Boll, der der entscheidende Mann für die Borussia war. " Ochsenhausen hat eine junge Mannschaft, sie werden uns in den nächsten Jahren einen heißen Kampf liefern. Aber der Gewinn des Triples ist natürlich etwas ganz Fantastisches" , sagte Boll.

Boll gewinnt beide Einzel

Der 37-Jährige gewann seine beiden Einzel gegen für ihn unbequeme Gegner in drei Sätzen. Zunächst ließ er dem Franzosen Simon Gauzy keine Chance, dann setzte er gegen den Brasilianer Hugo Calderano auch den Schlusspunkt. Dabei musste Boll allerdings in den letzten beiden Sätzen (15:13 und 19:17) lange zittern. Als er endlich seinen neunten Matchball verwandelt hatte, hüpfte Boll vor Freude durch die Halle und fiel seinem Mitspieler Kristian Karlsson in die Arme.

Kristian Karlsson holt den dritten Punkt

Den dritten Punkt für Rekordmeister Düsseldorf holte der Schwede gegen den Portugiesen Joao Geraldo, der damit die Auftaktniederlage von Stefan Fegerl gegen Calderano ausgleichen konnte. Für den Österreicher Fegerl war es das letzte Spiel für Düsseldorf, er wechselt zur kommenden Saison zu den TTF Ochsenhausen, die ihren vierten DM-Titel verpassten. Zuletzt hatten sie 2004 triumphiert.

Stand: 25.05.2018, 17:00