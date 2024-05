TTBL-Playoffs: Düsseldorf erzwingt Entscheidungsspiel

Borussia Düsseldorf hat am Donnerstag (23.05.2024) seine 1:3-Hinspielniederlage gegen den TSV Bad Königshofen durch ein klares 3:0 wieder wettgemacht und bleibt damit im Rennen um den deutschen Mannschaftsmeistertitel im Tischtennis. Die Entscheidung im Halbfinale der Playoffs fällt in einem entscheidenden dritten Spiel.

Dang holt ersten Borussia-Punkt im Krimi

Im ersten Spiel des Tages traf Düsseldorfs Einzel-Europameister Dang Qiu auf Bastian Steger. Der Bad Königshofener Routinier hatte schon im Hinspiel gegen den Schweden Anton Källberg einen unerwarteten Punkt für sein Team geholt. Der 43-Jährige agierte auch gegen Dang mit viel Selbstvertrauen: Den ersten Satz holte er sich mit 12:10 und ließ die mitgereisten Anhänger jubeln.

Dang konnte danach ebenfalls knapp mit 12:10 ausgleichen. Der dritte Satz fiel dann wieder Steger zu. Dang zwang den Gästespieler danach in den Entscheidungssatz. Dieser entwickelte sich zu einer Nervenschlacht. Bei 6:9 aus Düsseldorfer Sicht raffte sich der Einzel-Europameister noch einmal auf - und siegte mit fünf Zählern in Folge letztlich in einem wahren Tischtennis-Krimi.

Källberg sorgt für zweiten Punkt

Danach musste Düsseldorfs Anton Källberg gegen den Bad Königshofener Spitzenspieler Jin Ueda in die Box. Der Japaner war im Hinspiel zum Mann des Tages avanciert, als er sowohl Källberg als auch Rekordeuropameister Timo Boll bezwingen konnte. Dieses Mal kam der Schwede jedoch besser in die Partie und sicherte sich den ersten Satz.

Im zweiten Spielabschnitt führte der Japaner fast den ganzen Satz, konnte jedoch vier Chancen zum Ausgleich nicht nutzen. Källberg dagegen kam zurück und "klaute" mit 12:10 den Satz noch. Die Partie blieb äußerst eng, Ueda verkürzte in Sätzen auf 1:2. Doch der Schwede in Borussias Diensten ließ sich davon nicht beirren: Mit einem 11:8 im vierten Satz erhöhte er auf 2:0 für Düsseldorf.

Boll bringt den Sieg für Borussia

Danach duellierten sich Rekordeuropameister Timo Boll und Filip Zeljko. Boll machte nach einem knappen ersten Satz kurzen Prozess - Düsseldorf siegte mit 3:0 und erzang damit nach der Hinspielniederlage ein Entscheidungsspiel am kommenden Sonntag (26.05.2024). Dieses findet erneut in Düsseldorf statt.