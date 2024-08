Borussia Düsseldorf startet mit Sieg in Bolls Abschiedstour

Nach seinem internationalen Karriereende bei den Olympischen Spielen in Paris wird sich Boll nach dieser Saison auch national vom Tischtennis verabschieden. Zum Auftakt feierten Boll und seine Teamkollegen einen 3:0-Erfolg gegen Grünwettersbach.

So einseitig wie das Ergebnis vermuten lässt, lief die Partie aber nicht. Denn alle Spiele wurden erst im fünften Satz entschieden. Düsseldorfs Topspieler Anton Källberg verspielte gegen Guilherme Teodoro zunächst eine 2:0-Satzführung (11:9, 11:6, 6:11, 9:11), setzte sich im entscheidenen Satz dann aber deutlich mit 11:1 durch.

Boll macht es spannend

Dann war Boll gegen Grünwetterbachs Topspieler Ricardo Walther, erfolgreichste Liga-Spieler der vergangenen Saison, ran. Und der 43-Jährige machte es noch spannender als Källberg und entschied den fünften Satz mit 11:9 für sich (5:11, 11:2, 11:5, 7:11, 11:9).

Im letzten Einzel hatte Dang Qiu gegen Leo de Nordrest zunächst Probleme und verlor die ersten beiden Sätze jeweils mit 10:12. Dank einer Leistungssteigerung holte er sich aber die folgenden drei Sätze mit 11:7, 11:8 und 11:8 und sorgte für den Auftaktsieg der Borussia.

Borussia peilt Titelverteidigung an

"Unser Anspruch ist hoch. Der Weg zu einem Pokal geht nur über die Borussia" , sagte Manager Andreas Preuß vor dem Spiel. "Wir wollen Timo Boll einen würdigen Abschluss seiner Karriere bereiten. Am besten mit der Titelverteidigung."

Auch Boll würde seine Karriere gerne mit einem Titel beenden: "Daran hat sich nichts geändert. Ich möchte möglichst noch den ein oder anderen Titel mit der Borussia einheimsen" , sagte er. Für ihn wird es natürlich eine besondere Saison: "Keine Ahnung, wie es sich anfühlen wird, in all die Hallen noch ein letztes Mal zu reisen und hier im ACC (in Düsseldorf, Anm. d. red) zu spielen."

Weiter geht es für Boll und die Borussia am kommenden Freitag (30.08.2024, 19 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim TTC Fulda-Maberzell.

Quelle: red