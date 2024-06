Duda (30) gewann bei den Tischtennis-Finals am Sonntag gegen seinen 35-jährigen Kontrahenten mit 4:1 (11:9, 9:11, 11:9, 11:5, 11:6). Mengel, der wie Duda den Titel bereits einmal gewann (2013), bot dem gebürtigen Gummersbacher vor allem zu Beginn ein umkämpftes Duell.

Umkämpfter Beginn - dritter Satz entscheidend

Das erkannte auch der neue Champion neidlos an: " Steffen kommt immer wieder zurück, er hat einfach ein hohes Maximum ", wird Duda auf der Homepage des DTTB (Deutscher Tischtennis Bund) nach der Partie zitiert. Entscheidend sei der dritte Satz gewesen: " Danach war der Startschuss gefallen ", sagt Duda, der die beiden letzten Sätze dann deutlicher gestalten konnte und sich letztlich verdient den Titel sicherte.

Für Duda geht es nun in den Urlaub. Im Juli steigt er dann aber in die Olympia-Vorbereitung ein, trainiert dann den Olympiakader aus Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Dang Qiu. " Ich gebe mein Bestes, dass sie in Topform nach Paris reisen ", wird er auf der DTTB-Webseite zitiert.

Qio, Boll, Franziska und Ovtcharov in Slowenien

Paris ist auch ein Grund, warum Vorjahressieger Qiu ebensowenig in Erfurt am Start war, wie Timo Boll (beide Borussia Düsseldorf), Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) und Dimitrij Ovtcharov (TTC Neu-Ulm). Das Quartett nimmt am parallel stattfindenden WTT-Turnier in Slowenien teil, um Weltranglistenpunkte für die Setzung bei den Olympischen Spielen einzufahren.

Kaufmann siegt bei den Frauen, Itagaki jüngste Titelträgerin

Bei den Frauen schlug Annett Kaufmann (Böblingen) im Endspiel Yuan Wan (Eberswalde) 4:0, es ist ihr erster Titel bei deutschen Meisterschaften. Im Alter von 14 Jahren und 141 Tagen hat Koharu Itagaki bei der Tischtennis-DM Geschichte geschrieben. Itagaki ist die jüngste Spielerin, die jemals einen DM-Titel holte, auch im Männerbereich waren die Sieger in allen Wettbewerben älter.

Der Teenager vom SV Schott Jena setzte sich in Erfurt am Sonntagnachmittag an der Seite von Daniel Rinderer im Mixed-Finale gegen Yuan Wan/Cedric Meissner, Titelgewinner von 2022 und 2023, mit 3:1 durch.

Quelle: tischtennis.de/sid/red