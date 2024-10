Reiterliche Vereinigung: Richenhagen als Präsident vorgeschlagen

Zunächst gelte es, in die Zukunft zu schauen, sagte Richenhagen und bemühte dabei ein Zitat des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher: "Man kann Rennen nicht gewinnen, wenn man in den Rückspiegel guckt." Der 72-Jährige will ein vierköpfiges ehrenamtliches Kompetenzteam für die Bereiche PR, IT, Organisation und Projektmanagement mitbringen: "Die werden kein Geld kosten und auch keine Titel oder Pokale bekommen."

Richenhagen bemängelt fehlende Effizienz

Martin Richenhagen

Die zuletzt von vielen Abgängen gezeichnete Personalsituation in der FN soll sich laut Richenhagen schnell beruhigen. Die am Wochenende bekannt gewordene Kündigung des Berliner Büroleiters Bernhard Feßler und die Schließung der Außenstelle in der Hauptstadt sieht der potenzielle neue Präsident als Folge mangelnder Effizienz und fehlender Kontakte.

Richenhagen kam 1952 in Köln-Mülheim zur Welt. Nach seiner Verbeamtung als Studienrat wechselte er in die Wirtschaft und landete 2004 beim weltweit drittgrößten Landmaschinenhersteller AGCO, den er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2020 als CEO führte.

Auch im Sport machte sich Martin Richenhagen einen Namen. Er war selbst Dressurreiter und -richter und führte 2008 beim CHIO in Aachen und den olympischen Reiterspielen in Hongkong die deutschen Dressurreiter als Equipechef an.