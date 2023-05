Einige Hoffungsträger unter von Bredow-Werndls Pferden

An Nachwuchs mangelt es der Weltranglistenersten nach eigenem Bekunden nicht, sie habe aktuell "fünf Nachwuchspferde, die ich in den nächsten Jahren an den Grand-Prix-Sport heranführen möchte" . Darunter sei "der ein oder andere Hoffnungsträger" , bei dem es für Paris 2024 bereits reichen könnte.