Keine Investoren nach Fan-Protesten: Der geplante Investoren-Deal in der Bundesliga scheitert am 21. Februar nach einer außerordentlichen Sitzung der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Zuvor hatte es massive Proteste in den Fankurven gegeben - etwa beim VfL Bochum (Bild). In vielen Partien wurden Tennisbälle auf den Platz geworfen oder ferngesteuerte Spielzeugautos über den Rasen gelenkt, was zu Unterbrechungen der Spiele führte. Die Fans fürchteten durch den Einstieg eines Investors Entwicklungen gegen ihre Interessen, etwa eine weitere Zersplitterung der Spieltage mit noch mehr unterschiedlichen Anstoßzeiten. "Eine erfolgreiche Fortführung des Prozesses scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nicht mehr möglich", sagte Hans-Joachim Watzke, Sprecher des DFL-Präsidiums, zerknirscht.