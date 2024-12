800-m-Held Wülbeck am Herzen operiert

Dem Weltmeister über 800 m von 1983 wurden dabei drei Stents eingesetzt, nachdem Wülbeck über Unwohlsein geklagt hatte. In der Klinik in Oberhausen-Sterkrade wurden dann Verstopfungen an den Herzkranzgefäßen festgestellt - und beseitigt.

" Mir geht es wieder gut ", sagte Wülbeck: " Ich werde weiter moderat Fitness machen wie Radfahren und Krafttraining. Ich gebe seit 15 Jahren Walking-Kurse und auch das möchte ich fortsetzen. "

Wülbeck war 1983 in Helsinki völlig überraschend zum WM-Gold gestürmt, den Titel sicherte er sich damals in dem noch heute gültigen deutschen Rekord (1:43,65 Minuten).

Quelle: sid