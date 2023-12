Die 31-jährige Hottenrott blieb am Sonntag als einzige Frau auf der 15-Kilometer-Strecke unter 50 Minuten und gewann in 49:31 Minuten. Als Zweite kam Nina Voelckel (51:14) aus Kassel ins Ziel auf dem Soester Marktplatz, Dritte wurde Lara Kiene (51:59) aus Hamm. Die Kasselerin Hottenrott war als Favoritin in das Rennen gegangen, sie hatte den Silvesterlauf von Werl nach Soest schon 2015, 2016 und 2019 gewonnen.

Bei den Männern meisterte Tim Wagner aus Wuppertal am Sonntag die 15-Kilometer-Strecke als schnellster Läufer. Er erreichte das Ziel in Soest nach 45:35 Minuten. Mit etwas Rückstand folgten Sam Blake (46:02) aus Frankfurt sowie der Münsteraner Manuel Kruse (46:43).

Es war die 42. Auflage des nach eigenen Angaben größten Silvesterlaufs Deutschlands. Neben dem Distanzrennen über 15 Kilometer wurden auch ein Fünf-Kilometer-Lauf sowie Walking- und Wander-Veranstaltungen angeboten.

Tausende Teilnehmer

Die Gesamt-Teilnehmerzahl ist noch nicht bekannt. Zum Voranmeldeschluss am 22. Dezember waren 4.545 Personen angemeldet. Diese Zahl dürfte sich aber noch deutlich erhöht haben, weil Nachmeldungen möglich waren. Wie der "Soester Anzeiger" berichtete, hofften die Veranstalter am Vortag auf insgesamt 7.000 Teilnehmer.