Leichtathletik-EM: 20 Athletinnen und Athleten aus NRW dabei

Angeführt wird die Mannschaft Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, zudem sind mit Gina Lückenkemper (100 m), Richard Ringer (Halb-Marathon), Julian Weber (Speer) und Niklas Kaul (Zehnkampf) vier von fünf deutschen Europameistern von München am Start.

Hochspringerin Christina Honsel im Sprung