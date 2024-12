Konstanze Klosterhalfen holt Silber bei Cross-EM

Die 27-Jährige aus Bonn musste sich über die rund 7,8 Kilometer lange Strecke in 25:54 Minuten am Sonntag nur der Italienerin Nadia Battocletti (25:43) geschlagen geben. Dritte wurde die für die Türkei startende Yasemin Can (26:01).

Die weiteren deutschen Starterinnen hatten mit der Entscheidung nichts zu tun, so dass sich Deutschland in der Teamwertung mit dem sechsten Platz zufriedengeben musste. Den Sieg sicherte sich angeführt von Battocletti Italien.

Erfolg in einem schwierigen Jahr

Für Klosterhalfen ist es in einem schwierigen Jahr 2024 der größte Erfolg. Im Frühjahr und Sommer machte ihr lange ein Infekt zu schaffen. Die frühere 5000-Meter-Europameisterin fehlte unter anderem bei den Olympischen Spielen in Paris.

Schon Ende Oktober beim Halbmarathon in Valencia zeigte Klosterhalfen aber wieder eine ordentliche Form. In 67:07 Minuten lief sie die zweitschnellste Zeit ihrer Karriere über diese Distanz.

Quelle: dpa/red