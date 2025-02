VfL Gummersbach - große Wünsche vor dem Neustart

Wenn der VfL Gummersbach und der TVB Stuttgart am Samstag (08.02.2025) in der Gummersbacher Arena aufeinandertreffen, gilt es für die Oberbergischen nach zuletzt fünf Pflichtspielniederlagen hintereinander mit einem guten Auftritt in die Rückrunde zu starten.

"Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen, das ist klar" , verdeutlicht VfL-Rückraumspieler Miro Schluroff: "Nach den letzten Niederlagen wollen wir wieder doppelt punkten und unsere Fans mitnehmen!"