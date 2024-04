Letzte Ausfahrt Eisenach - Bergischer HC vor Endspiel im Abstiegskampf

Eisenachs Top-Scorer Zehnder im Fokus

Eine Herausforderung für den BHC wird am Sonntag sein, Manuel Zehnder in den Griff zu kriegen. Der Schweizer ist Eisenachs Dreh- und Angelpunkt, zieht das Spiel auf - und wirft selbst Tore am Fließband. Der Rückraumspieler und Siebenmeter-Spezialist ist mit 212 Toren der zweitbeste Werfer der HBL, nur Welthandballer Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin traf noch häufiger (218).

Für die "Löwen" kommt es also auch auf eine konzentrierte Verteidigungsleistung an. Trainer Jamal Naji sah bei der knappen Niederlage beim TVB Stuttgart (26:27) gute Ansätze in der Defensive, beklagte aber mangelnde Konstanz: "In der ersten Halbzeit verteidigen wir fantastisch, haben diese Qualität aber im zweiten Durchgang leider nicht mehr."

Auch Sport-Geschäftsführer Jörg Föste lobte nach der Stuttgart-Pleite die "konsequente Deckung" zu Beginn. Doch dann hätten sich gewisse Muster im BHC-Spiel wiederholt.

Trainer Jamal Naji: "Wir sind noch nicht tot"

Die Niederlage erhöhe laut Föste jedenfalls "den Siegeszwang für die kommenden Wochen spürbar" . Dass der Klassenerhalt doch noch gelingen kann, unterstrich Trainer Naji mit Blick auf die Leistung gegen Stuttgart: "Wir sind noch nicht tot. Dieses Bewusstsein müssen wir weiter transportieren und wir müssen weiter an uns glauben." Und für diesen Glauben wäre ein Sieg gegen Eisenach überlebenswichtig.

Quelle: jti