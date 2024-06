Final Four der Handball-Champions-League bis 2029 in Köln

Der bisherige Vertrag zwischen der Europäischen Handballföderation EHF, der Stadt Köln und der Arena wurde am Freitag vorzeitig bis 2029 verlängert. Die Bekanntgabe der Einigung fand bei der Eröffnungsfeier einen Tag vor Beginn der diesjährigen 15. Auflage statt. Bereits seit 2010 wird in der Domstadt um die Krone der Königsklasse gespielt.

Köln bietet laut EHF-Präsident "perfektes Umfeld"

"Seit 2010 bieten die Stadt Köln und die Lanxess-Arena ein perfektes Umfeld und beste Bedingungen für das EHF Final Four. Diese vorzeitige Vertragsverlängerung unterstreicht das große Vertrauen zwischen allen Beteiligten" , sagte EHF-Präsident Michael Wiederer. Köln sei "der perfekte Ort für die nachhaltige Entwicklung des Handballs und wir werden gemeinsam daran arbeiten, die Erfolgsgeschichte des EHF Final Four in Köln fortzuschreiben" , so Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

Der deutsche Meister SC Magdeburg spielt am Samstag (15 Uhr) im Halbfinale gegen die dänische Spitzenmannschaft Aalborg Handbold, der THW Kiel trifft danach auf den FC Barcelona (18 Uhr).