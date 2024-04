Es läuft zurzeit bei Fortuna Düsseldorf. Vier Spieltage vor Saisonende stehen die Rheinländer auf Relegationsplatz drei mit inzwischen sechs Punkten Vorsprung auf den Verfolger Hamburger SV. Doch auch ein direkter Aufstiegsplatz ist angesichts eines Rückstandes von fünf Zählern auf den Zweiten Holstein Kiel und sechs auf Spitzenreiter FC St. Pauli noch in Reichweite.

"Wir sind gerade absolut im Flow" , sagte Trainer Daniel Thioune vor dem NRW-Duell beim vom Abstieg bedrohten FC Schalke 04 am Samstagabend (20.30 Uhr).

Thioune formte Team seit Februar 2022

Der 49-Jährige bestreitet seine zweite komplette Amtszeit bei der Fortuna und ist einer Gründe für Düsseldorfs Höhenflug. 2020 konnte der für Friedhelm Funkel während der Saison eingesetzte Coach Uwe Rösler den Abstieg in die 2. Bundesliga nicht mehr verhindern. Seitdem lautet das Saisonziel: Oben mitspielen - und am besten so schnell wie möglich wieder aufsteigen.

Doch das Projekt "Wiederaufstieg" geriet in der Saison 2021/22 in Gefahr, als die Rot-Weißen unter dem neuen Coach Christian Preußer in Abstiegsgefahr gerieten. Für ihn übernahm Thioune im Februar 2022 die Mannschaft und hat sie seitdem zu einem Aufstiegskandidaten geformt.