Schalke-Zugang Baumgartl vor Debüt

Das langfristige Ziel: der Wiederaufstieg in die Bundesliga. Kurzfristig müssen aber erstmal besagte Zähler her, um sportlich in die Saison zu finden. Gegen den FCK fehlt Reis vor heimischer Kulisse neben Torhüter Ralf Fährmann und dem am Kreuzband verletzten Leo Greiml auch der mit Gelb-Rot gesperrte Ibrahima Cissé (beide Abwehr).