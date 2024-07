Münster vor dem Zweitliga-Start: Arbeit an vielen Fronten

Zwar ist die Aussagekraft von Testspielen immer mit Vorsicht zu genießen, doch es war schon sehr ansehnlich, was die Kicker da auf dem Platz veranstalteten. Gegen Lotte zeigte sich dabei auch eine neue Stärke der Preußen: Tore nach langem Einwurf. Vielleicht kann das ja auch in der 2. Liga zu einer echten Waffe werden.

Umbau des Stadions "im Zeitplan"

Sportlich läuft es also rund, und auch am Stadion gehen die Arbeiten zügig voran. Bis zum Heimspielauftakt gegen Hannover 96 Mitte August, muss das Stadion zweitligatauglich sein. Derzeit arbeitet man fieberhaft an der Verlagerung der TV-Produktionsseite auf die Südtribüne, was mit zahlreichen baulichen Maßnahmen einhergeht. Erforderlich sind aber auch technische Weiterentwicklungen, schließlich sind Dinge wie Torlinientechnologie, VAR oder Schiedsrichterfunk zum Videokeller in Köln für den Aufsteiger allesamt Neuland.

Weitere Auflagen, die der Verein erfüllen muss, sind die Vergrößerung der Auswechselbänke von 13 auf 17 Plätze sowie die Schaffung neuer Kameraplattformen und Medienarbeitsplätze. Es ist also noch viel zu tun, ehe das erste Zweitligaspiel seit mehr als drei Jahrzehnten in Münster angepfiffen werden kann. Alle Arbeiten liegen aber im Zeitplan, wie der Verein unlängst mitteilte.