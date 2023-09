Schalke 04: Gefangen in seinen Ritualen

Die Folge daraus ist öffentlich zur Schau getragenes, gegenseitiges Misstrauen. Auch das sind altbekannte Reaktionen beim Traditionsverein, bei dem vermeintlich verletzte Loyalität gegenüber dem Klub als schlimmstes Vergehen angesehen wird.

Großer Umbruch steht wieder an

Der Klub hinterlässt in diesem Tagen mal wieder ein bedenkliches Bild. Neben der großen sportlichen Schieflage in der 2. Bundesliga (16. Tabellenplatz), die am schwerwiegendsten zu bewerten ist, fehlen weiterhin ein Vorstandsvorsitzender, ein Trainer, Geld für Investitionen. Und ab dem kommenden Sommer wohl auch ein Sportvorstand. Knäbels Vertrag läuft dann aus, eine Verlängerung erscheint momentan eher unwahrscheinlich.

Bei den Schalkern steht also mal wieder ein großer Umbruch an. Aber wer kennt sich damit eigentlich besser aus als der Ruhrgebietsklub, der niemals zur Ruhe kommt?